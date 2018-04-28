Более 100 000 волонтеров зарегистрировалось на "Добровольцах России"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Количество зарегистрированных на портале "Добровольцы России" превысило отметку 100 000 человек, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России. Также в системе зафиксировано более 3800 волонтерских организаций и больше 4300 возможностей.

Портал "Добровольцы России" позволяет не только следить за актуальными новостями в сфере волонтерства, но и находить всем независимо от возраста, места жительства и интересов подходящие возможности для оказания добровольной помощи и самореализации. Кроме того, система функционально полностью заменяет волонтерские книжки, являясь их электронным аналогом, где формируются резюме и рейтинги, а добровольцы и организации взаимно оценивают друг друга.

Отмечается, что средний возраст зарегистрированных волонтеров — 21 год. При этом больше всего на сайте добровольцев из Ростовской области (2832 человека). Самой активной является "серебряный" волонтер Галина Чувелёва из Ямало-Ненецкого автономного округа. В ее электронной книжке уже зафиксировано 513 часов добровольческой деятельности.