Библиотечное волонтерство: донести знания в массы

О том, почему и как волонтеры помогают библиотекам, представители крупнейших библиотек России рассказали спецпроекту "Год волонтера".

На сегодняшний день, согласно исследованию Российской государственной библиотеки для молодежи и Ассоциации волонтерских центров, каждая вторая библиотека нуждается в добровольцах.

Они помогают библиотекам проводить различные мероприятия, раздают брошюры новым читателям, ставят театрализованные представления для юных зрителей и даже участвуют в "Библиодесанте", который не так давно стал акцией всероссийского масштаба. В рамках этого проекта добровольцы обслуживают людей, у которых нет возможности приходить в библиотеки, например пожилых людей и ветеранов, которые не могут самостоятельно прийти за книгой.

Иногда волонтеры в библиотеках обучают представителей старшего поколения современным технологиям: они показывают пожилым людям, как находить информацию в интернете, общаться в социальных сетях, пользоваться электронной почтой и так далее.

"Библиотека — это в первую очередь люди, с которыми можно найти новые возможности для коммуникации", — отметил начальник управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Юрий Быкадоров.

Также библиотеки являются площадками для реализации потенциала и задумок волонтеров, которые кроме этого могут познакомиться с новыми интересными людьми, наладить связи, а также повысить профессиональные компетенции.

Конкурс — стимул прогресса

Конкурс "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке" — яркий пример того, как, помогая библиотекам, волонтеры могут реализовать потенциал.

"С одной стороны, конкурс призван инициировать еще большее привлечение молодых волонтеров в библиотеки и укрепить партнерские отношения с добровольческими центрами, с другой, поднять идею культурного волонтерства на максимально высокий уровень", — отметила директор Российской государственной библиотеки для молодежи, председатель оргкомитета конкурса Ирина Михнова.

Она также выразила уверенность, что в финал конкурса обязательно выйдут инновационные идеи и проекты, которые библиотеки смогут реализовать, как это было в 2014 и 2015 годах на "Фабрике идей": тогда участники за два года представили 70 проектов, некоторые из которых были уникальными и используются по сей день.

Другой возможностью проявить себя для волонтеров из библиотек стала номинация "Культура и искусство" в рамках акции "Хочу делать добро", которую проводит Ассоциация волонтерских центров совместно с Росмолодежью и Роспатриотцентром. В прошлом году из 3 тысяч поданных заявок более 600 было связано с культурной сферой.

"Культурное волонтерство не только возможно, но и нужно сейчас развивать, потому что на него есть большой спрос со стороны молодежи", — отметил начальник управления проектов и программ Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова.

Она также считает, что молодые люди и дети способны мыслить нестандартно, придумывать новые подходы к обыденным вещам, в том числе в библиотеках.

Ночь в библиотеке

Главное мероприятие, которое проводят сами библиотеки, — это всероссийская акция "Библионочь". Именно здесь волонтеры могут развернуться по полной. В рамках мероприятия по всей стране проводятся поэтические чтения, мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями, а библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры продлевают часы работы. Добровольцы акции на одну ночь становятся актерами, художниками, музыкантами, организаторами конкурсов и квестов и так далее.

Главной темой в 2018 году стала "Магия книги", а также 200-летий юбилей Ивана Тургенева. Акция прошла 21 апреля.

"Более 2 тысяч мероприятий — квестов, книжных салонов и специальных выставок — прошли на площадках 21 апреля, но некоторые библиотеки представили свои программы уже 20 апреля. Также в программе остались и полюбившиеся форматы. К примеру, в библиотеках уже традиционно проводятся мероприятия для самых маленьких — "Библиосумерки". В этом году их было больше 700", — рассказал первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов.

Куратором акции "Библионочь-2018" выступила Российская государственная библиотека, на мраморной лестнице которой 21 апреля состоялась встреча с режиссером Алексеем Германом — младшим, а также показ его нового фильма "Довлатов".

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