В Ростове в рамках Года добровольца реализуют 26 проектов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На заседании постоянной комиссии городской думы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму депутаты обсудили вопрос о перспективах развития добровольческого (волонтерского) движения в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте администрации города.

По словам начальника отдела по делам молодежи администрации города Андрея Косенко, в волонтерское движение в Ростове вовлечено свыше 50 тысяч школьников и студентов. В городе действуют 68 детских и молодежных добровольческих организаций. Среди наиболее крупных такие как "Я — волонтер!", Ростовский союз детских и молодежных организаций, "Волонтеры Победы", "Забота Ростова", Волонтерский корпус, "Молодые медики Дона", "Добрые дела". Основные направления деятельности — работа в сфере экологии, социальная и медицинская помощь, участие в охране общественного порядка и борьбе с чрезвычайными ситуациями, поисковая работа, спорт и пропаганда здорового образа жизни.

В план мероприятий по проведению в Ростове Года добровольца включены 26 проектов, которые отражают приоритетные направления молодежной политики. Их участникам вручаются личные книжки волонтера, которые с прошлого года дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.