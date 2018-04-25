Специалисты обсудили вопрос вовлечения пожилых людей в добровольчество

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Свыше 100 специалистов из 12 субъектов РФ приняли участие в панельной дискуссии "Опыт и перспективы развития добровольческого движения в Санкт-Петербурге по вовлечению граждан старшего поколения в добровольческую деятельность", посвященной Году добровольца в России, в рамках 13-го международного форума "Старшее поколение", сообщается на сайте администрации города.

В ходе дискуссии был представлен опыт работы комплексных центров Кировского, Пушкинского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга, задан вектор предстоящей большой совместной работы по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность.

В частности, эксперты рассказали, что основными площадками для "серебряных" волонтеров являются структурные подразделения комплексных центров.

По их словам, в 2017 году в добровольческую деятельность были вовлечены 502 добровольца пожилого возраста, которые приняли участие в более чем 4,5 тысячи мероприятий. Помощь получили более 10 тысяч граждан пожилого возраста, которым оказывают услуги в комплексных центрах.

Эксперты также отметили, что люди становятся добровольцами в организациях социальной сферы, потому что могут сразу убедиться в важности работы, к которой привлекаются.

Кроме того, они подчеркнули, что добровольческая деятельность играет важную роль в улучшении состояния здоровья и делает пожилых людей более счастливыми.