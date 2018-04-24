В Саратове стартовал окружной форум добровольцев ПФО и ЮФО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. 23 апреля стартовал форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов в Саратове, в котором принимают участие волонтеры из 22 регионов страны, сообщается на сайте "Добровольцы России".

В форуме участвуют студенты и "серебряные" волонтеры, руководители некоммерческих организаций и проектов. Представители волонтерских центров смогут не только познакомиться и пообщаться, но и обменяются опытом, поучаствуют в дебатах на такие темы, как, например, государство и волонтеры, а также представят свои проекты, реализуемые в регионах.