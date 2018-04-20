Определены победители интерактивной игры «Икс шагов до Бро»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стали известны имена победителей интерактивной игры "Икс шагов до Бро", в которой участникам в виде задания предлагалось совершать добрые поступки, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

В игре приняли участие 1500 школьников из 60 регионов страны, которые за месяц совершили больше 5000 добрых поступков. Игра проходила в рамках федеральной программы по развитию школьного добровольчества "Ты решаешь!" Ассоциации волонтерских центров. 24 победителя из разных городов России получат путевки в международный детский центр "Артек" на добровольческую смену "Лига волонтерских отрядов", она стартует 28 мая и продлится до 18 июня.

Игра была построена в формате "шпионского" квеста, в рамках которого киберволонтеры ставили простые задачи перед школьниками: порадовать учителей, накормить бездомных животных, провести занятия с одноклассниками и другие. О добрых делах участники должны были рассказывать на личных страницах в соцсетях. По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, проект был направлен на то, чтобы выстроить диалог со школьниками, используя привычные им механизмы общения.

"Ребята активно включились в игру, им было интересно сделать что-то полезное, рассказать об этом другим, и сейчас уже без нашей подсказки им будет проще помогать окружающим. Мы смогли показать им, что совершать добрые поступки просто. Уверен, что участие в добровольческой смене "Артека" позволит им превратить идеи в проекты, а эксперты подскажут, как их реализовать", — подчеркнул Метелев.

Интерактивную игру "Икс шагов до Бро" провела Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским движением школьников в рамках проекта "Школа гражданской активности", основная цель которой — популяризация ценностей добровольческого движения среди школьников и учеников средних специальных образовательных учреждений.