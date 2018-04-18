В ОП РФ состоялся семинар по развитию "серебряного" волонтерства

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Общественной палате РФ состоялся семинар "Развитие "серебряного" волонтерства в рамках проведения Года добровольца", организованный совместно с Ассоциацией волонтерских центров.

Участники обсудили план мероприятий на 2018 год и поделились опытом работы региональных центров волонтерства 50+. Также на семинаре была представлена федеральная программа "Молоды душой". В ее рамках планируется создать 15 специальных центров организации добровольческой деятельности для людей старшего возраста в регионах по всей стране. Они появятся на базе геронтологических и молодежных центров, центров комплексного социального обслуживания некоммерческих организаций.

"Существуют три задачи: создать механизмы привлечения граждан старшего возраста в добровольческую деятельность, наладить между ключевыми партнерами связи, а также построить систему обучения добровольцев старшего возраста", — рассказал во время презентации Артем Метелев, член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

Программа реализуется совместно с фондом "Память поколений" при поддержке Министерства труда и Роспатриотцентра.

В семинаре также приняли участие директор по развитию благотворительного фонда "Память поколений" Людмила Томчук, директор "Центра развития социальных технологий" Алла Рекова и руководители региональных центров "серебряных" волонтеров.