В Ингушетии начался цикл семинаров, посвященных Году добровольца

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. 17 апреля 2018 года в Республике Ингушетия стартовал цикл окружных семинаров-совещаний, посвященных реализации государственной молодежной политики и проведению Года добровольца, сообщается на сайте Росмолодежи.

В первый день участники обсудили ключевые события, инфраструктуру и поддержку образовательных программ Года добровольца, а также информационную кампанию, социальную рекламу и меры нематериального поощрения волонтеров.

"Проведение окружных семинаров по актуальным вопросам государственной молодежной политики позволяет детально проработать накопившиеся вопросы, получить актуальные ответы и сверить часы в реальном времени", — отметил начальник отдела регионального взаимодействия Росмолодежи Александр Левит.