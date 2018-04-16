Открыт набор волонтеров на международный образовательный форум "Евразия"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стартовал набор волонтеров на международный молодежный образовательный форум "Евразия", который будет проходить с 4 по 10 сентября в Оренбурге, сообщается на сайте Росмолодежи.

Волонтерская деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: служба по работе с участниками, образовательные программы, работа в штабе, мониторинг, сопровождение гостей, поддержка инфраструктуры и пресс-служба. Также в этом году к форуму присоединятся волонтеры-медики и городские волонтеры, а также "серебряные" волонтеры и добровольцы с ограниченными возможностями.

Особое внимание при наборе волонтеров уделяется знанию иностранных языков.

Конкурсный отбор кандидатов в волонтерский корпус осуществляется в два этапа: рассмотрение анкет и собеседование через "Скайп". В конкурсе могут принять участие волонтеры со всей России.