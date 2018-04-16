Волонтеры "Бессмертного полка" прошли обучение в ОП РФ в преддверии 9 Мая

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. 14 апреля в Общественной палате РФ 250 тимлидеров прошли обучение в рамках подготовки к сопровождению шествия "Бессмертного полка" в Москве, сообщается на сайте ОП РФ.

Программа обучения включала в себя знакомство тимлидеров с кураторами и разделение на функциональные группы по основным направлениям работы на шествии: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь, фотоволонтеры. Также добровольцы узнали о правилах поведения на массовых уличных мероприятиях, взаимодействии со службами безопасности и работе в команде.

Почетным гостем мероприятия стала ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, которая в 17 лет ушла добровольцем на фронт, Анна Зонова.

"Вы растете достойными жителями нашей великой Родины. Вы не забываете тех, кто погиб во время войны, и помогаете тем, кто еще жив. Мы очень ценим вашу заботу", — подчеркнула ветеран.