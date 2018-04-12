Открылась регистрация на международный молодежный форум "Байкал" 2018 года

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство по молодежной политике Иркутской области объявило о начале приема заявок на участие в международном молодежном форуме "Байкал", который будет проходить с 29 июня по 6 июля 2018 года, сообщается на сайте Росмолодежи.

В этом году образовательная программа пройдет по 10 актуальным направлениям: "Добровольчество", "Экологическое просвещение", "Политика", "Молодежное предпринимательство", "Диалог культур", "Наука и технологии", "Карьера", "Патриотика", "Медиа", "Цифровой Байкал". Главная тема форума — "Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории".

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.