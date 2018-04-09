Подведены итоги всероссийского конкурса "Послы Победы"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. 6 апреля экспертная комиссия подвела итоги всероссийского конкурса "Послы Победы", определив имена 200 лучших волонтеров из более чем 4 тысяч поданных заявок, сообщается на сайте движения "Волонтеры Победы".

С 5 по 11 мая послы Победы — 2018 со всех регионов России соберутся вместе, чтобы организовать День Великой Победы. Также молодые люди примут активное участие в организации и проведении парадов Победы и шествий акции "Бессмертный полк" в Москве и Санкт-Петербурге 9 Мая.