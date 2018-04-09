В Ростовской области выберут логотип и гимн добровольческого движения

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Ростовской области стартовал конкурс на разработку символики Донского добровольческого движения, сообщается на сайте правительства региона.

Подать заявку в одной или сразу двух номинациях ("Логотип" и "Гимн") может каждый желающий.

Конкурс разделен на три этапа. С 1 апреля по 1 июля будет проходить прием конкурсных работ на электронную почту. С 1 по 31 июля после рассмотрения заявок будут определены пять финалистов конкурса. С 1 по 31 августа будет проходить открытое народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". По итогам будет определен победитель в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения состоится 5 декабря 2018 года на слете добровольцев Дона.