В Нижегородской области выбрали лучшие волонтерские объединения

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. 5 апреля 2018 года в центре эстетического воспитания детей Нижегородской области прошел финал областного конкурса добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово", сообщается на сайте правительства региона.

Лучших волонтеров региона выбирали в четырех номинациях: "Юный доброволец", "Мое волонтерское объединение", "Лучший добровольческий проект" и "Копилка волонтера". Участниками финала стали 350 лидеров из 74 волонтерских объединений Нижегородской области.

Среди юных добровольцев лучшим стал волонтерский отряд "Мы вместе" Починковского центра дополнительного образования. В номинации "Копилка волонтера" первое место получило волонтерское объединение "Новое поколение". Лучшим добровольческим проектом стал проект студенческих отрядов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева "Тимуровцы XXI века", а лучшим в номинации "Мое волонтерское объединение" стал центр развития добровольчества "Мой город".