В мае в Архангельской области откроется новый центр для волонтеров

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 200 добровольцев объединит новый волонтерский центр, который планируется открыть в мае в Вельском районе Архангельской области. На новой площадке добровольцы смогут заниматься социальной, экологической, событийной и патриотической деятельностью, сообщает Ассоциация волонтерских центров.

"В нашем районе достаточно волонтеров и добровольческих отрядов. Возникла идея всех ребят объединить под крыло одного центра", — рассказала начальник отдела по делам молодежи администрации МО "Вельский муниципальный район" Анна Груздева.

Ожидается, что на площадке специалисты областного Дома молодежи будут проводить занятия и тренинги для волонтеров, направленные на развитие и повышение их компетенций.

"Развивать добровольческое движение — одна из наших задач. Мы выстраиваем системную работу с муниципалитетами: продумываем общий план работы по привлечению молодежи в добровольчество, делимся методическими материалами", — заявил директор учреждения Алексей Чилибанов.