Более 750 добровольцев в Коми хотят получить личные книжки волонтера

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Республике Коми завершился прием заявок на получение личных книжек волонтера, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.

В рамках первой волны поступило более 750 заявок на выдачу волонтерских книжек от 17 муниципалитетов региона, высших учебных заведений и "серебряных" волонтеров.

С 3 апреля добровольцы "Доброштаба" Республики Коми приступят к оформлению бумажных книжек волонтера, для того чтобы в муниципальных образованиях региона добровольческие объединения смогли провести церемонии их торжественного вручения в рамках всероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра".