Киберволонтеры появятся в Приморье

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Приморье пройдет конкурс на вступление в движение "Киберволонтеры", сообщает PrimaMedia. Победителями станут 50 человек.

Планируется, что добровольцы будут на регулярной основе осуществлять поиск деструктивных материалов в региональном сегменте интернета. Кроме того, они будут взаимодействовать с правоохранительными органами для противодействия распространению противоправного контента.

Каждый киберволонтер получит именную карту, подтверждающую его членство в движении и предоставляющую ее владельцу разнообразные бонусы, например бесплатное прохождение образовательных тренингов и семинаров и участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях на территории Приморского края.