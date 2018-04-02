В России создадут 5 тысяч школьных добровольческих отрядов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров запустила комплексную программу по популяризации добровольческого движения среди школьников, сообщает пресс-служба АВЦ.
"Первым шагом стал совместный проект Ассоциации волонтерских центров и российского движения школьников "Лига школьных волонтерских отрядов", одним из результатов которого должно стать создание 5 тысяч команд юных добровольцев в школах по всей стране", — сообщил председатель совета АВЦ Артем Метелев.
Первоначально для реализации программы выбраны 10 школ из Белгорода, Вологды, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Кургана, Липецка, Новосибирска, Саранска и Саратова. Школьникам и педагогам предстоит выполнить пять творческих заданий и опубликовать их решения. За выполнение каждого задания командам будут выставлены оценки.
Следующим этапом стал запуск онлайн-игры "Икс шагов до БРО" — своего рода квеста, в рамках которого дети получают совершенно разные задания в онлайн- и офлайн-формате, а их выполнение курируют киберволонтеры со всей страны.
Одним из ключевых этапов программы станет участие школьников ‒ победителей в федеральных конкурсах и уже состоявшихся лидеров школьного добровольческого движения в работе тематической смены в МДЦ "Артек", которая пройдет в июне. Лучшие из лучших станут членами титульного волонтерского отряда страны.
Программа реализуется в рамках проекта "Развитие гражданской активности и добровольчества среди детей" с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.