Год волонтера
В России создадут 5 тысяч школьных добровольческих отрядов
© РИА Новости / Александр Кряжев
19:3502.04.2018
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В России создадут 5 тысяч школьных добровольческих отрядов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров запустила комплексную программу по популяризации добровольческого движения среди школьников, сообщает пресс-служба АВЦ.

На всероссийском добром уроке школьникам расскажут о волонтерстве
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
На всероссийском добром уроке школьникам расскажут о волонтерстве
Реализация проекта включает несколько этапов: формирование сети школьных волонтерских отрядов, разработка обучающих и информационных материалов для школьников и педагогов, а также проведение мероприятий, направленных на создание сообщества юных добровольцев-лидеров.

"Первым шагом стал совместный проект Ассоциации волонтерских центров и российского движения школьников "Лига школьных волонтерских отрядов", одним из результатов которого должно стать создание 5 тысяч команд юных добровольцев в школах по всей стране", — сообщил председатель совета АВЦ Артем Метелев.

Первоначально для реализации программы выбраны 10 школ из Белгорода, Вологды, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Кургана, Липецка, Новосибирска, Саранска и Саратова. Школьникам и педагогам предстоит выполнить пять творческих заданий и опубликовать их решения. За выполнение каждого задания командам будут выставлены оценки.

Следующим этапом стал запуск онлайн-игры "Икс шагов до БРО" — своего рода квеста, в рамках которого дети получают совершенно разные задания в онлайн- и офлайн-формате, а их выполнение курируют киберволонтеры со всей страны.

Ученики в компьютерном классе. Архивное фото
© Григорий Сысоев
Ассоциация волонтерских центров запускает онлайн-игру для школьников
В дополнение к онлайн-игре был разработан цикл видеоуроков для школьников, их родителей и учителей, который раскрывает понимание того, что такое добровольчество, как можно стать волонтером и как создать волонтерский отряд. После каждого видеоурока пользователям предлагается не только повторить пройденный материал, но и выполнить ряд заданий, направленных на закрепление полученных в рамках урока знаний.

Одним из ключевых этапов программы станет участие школьников ‒ победителей в федеральных конкурсах и уже состоявшихся лидеров школьного добровольческого движения в работе тематической смены в МДЦ "Артек", которая пройдет в июне. Лучшие из лучших станут членами титульного волонтерского отряда страны.

Программа реализуется в рамках проекта "Развитие гражданской активности и добровольчества среди детей" с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

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