Москва присоединится к акции "День добрых дел"

15 апреля 2018 года Москва присоединится к глобальной благотворительной акции "День добрых дел". В этот день миллионы волонтеров со всех уголков планеты объединяются ради одной цели — творить добро и помогать нуждающимся.

Как сообщают организаторы, в этом году московские волонтеры смогут принять участие в 10 благотворительных акциях. Стать участником "Дня добрых дел" просто: нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

Организатором благотворительной акции в России выступает еврейская студенческая организация "Гилель". Московский проект "День добрых дел" реализуется при поддержке комитета общественных связей города Москвы. Идея российского движения объединяет более 1 тысячи студентов московских вузов, волонтеров благотворительных фондов, общественных деятелей и просто неравнодушных людей.