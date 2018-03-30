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Год волонтера

Невероятные приключения российских волонтеров в Италии

16:2030.03.2018
(обновлено: 16:25 30.03.2018)
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© Из личного архива Анны РыжевскойЧемпионат мира по фигурному катанию в МиланеЧемпионат мира по фигурному катанию в Милане
© Из личного архива Анны Рыжевской

25 марта в Милане завершился чемпионат мира по фигурному катанию. В социальных сетях еще долго будут обсуждать падения Алины Загитовой в произвольной программе, феноменальный успех лидеров парного катания Алены Савченко и Брюно Массо, неудачу королевы льда Каролины Костнер и много чего еще. Предлагаем вам взглянуть на Милан-2018 с другой стороны: наш материал о незаметных героях праздника, которые остались по ту сторону катка, — волонтерах.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане трудился 501 волонтер из 28 стран. Конечно, большинство добровольцев пришлось на хозяйку турнира — Италию, но на втором месте оказались… волонтеры из России! В столицу Ломбардии на спортивный праздник приехали 20 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Смоленска, Белгорода, Томска и других городов.

"Я работал с российскими волонтерами на нескольких мероприятиях, возможно, наиболее значимым из них стали зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, где я координировал работу в Прибрежном кластере 180 волонтеров из разных регионов России, большей частью из Сибири. В каждом мероприятии волонтеров из России выделяет огромный энтузиазм и желание помогать, быть частью спортивного события", — рассказывает координатор волонтерской программы чемпионата мира по фигурному катанию в Милане Фульвио Раджо.

Рассаживать зрителей, заряжать кофе-машины и говорить по-китайски

Российские волонтеры были задействованы на самых разных функциях: сервисы для зрителей, работа с прессой, аккредитация, логистика и транспорт, спорт. Среди них были как опытные добровольцы, так и новички.

В послужном списке Валерии Катковой из Екатеринбурга участие в Универсиаде в Казани, эстафетах универсиадского и олимпийского огня, тестовых соревнованиях, Олимпийских играх в Сочи. Однако чемпионат мира по фигурному катанию в Милане стал первым международным спортивным соревнованием в волонтерской карьере Валерии.

"У меня было две функции. Первая — spectator services — это работа со зрителями. То есть моей задачей было полностью обеспечить комфорт зрителей во время пребывания на мероприятии. Это работа в зале, проверка билетов, помощь в рассадке зрителей", — рассказывает Валерия.

Кроме того, волонтеры зрительских сервисов следят за тем, чтобы никто не беспокоил операторов телетрансляции и фигуристов и все занимали места в зале согласно купленным билетам.

© Из личного архива Анны РыжевскойАня Рыжевская с бронзовыми призерами чемпионата мира в парном катании Ванессой Джеймс и Морганом Сипре
© Из личного архива Анны Рыжевской
Аня Рыжевская с бронзовыми призерами чемпионата мира в парном катании Ванессой Джеймс и Морганом Сипре

Спортивный волонтер: призвание для человека любой профессии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Спортивный волонтер: призвание для человека любой профессии
Позже Валерия занималась логистикой на стадионе: "Это больше хозяйственная такая деятельность: ты следишь за порядком на объекте, за тем, чтобы во всех комнатах всех ВИПов, членов ISU (Международный союз конькобежцев. — Прим. ред.) были заряжены кофе-машины, чтобы у всех была вода, чтобы везде было чисто, аккуратно, чтобы все могли получать удовольствие от мероприятия", — отмечает волонтер.

Как и у Валерии, у Елены Мартыновой за плечами уже солидный добровольческий опыт: чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, Олимпиада, Универсиада, чемпионат мира по хоккею, чемпионаты по баскетболу, гребле, борьбе, пять Кубков "Ростелеком". В Милане Елена занималась аккредитацией.

"Функция "Аккредитация" на самом деле мне очень нравится, потому что это очень важно. Ты реально чувствуешь себя самым нужным человеком на соревнованиях, потому что без тебя никто не попадет на соревнования", — рассказывает Елена.

Чтобы выдавать аккредитации, нужно не только уметь обращаться с компьютером и специальной техникой, но и знать языки, находить подход к людям разных профессий, из разных стран — ведь допуск на объект нужен не только спортсменам, но и поварам, электрикам, полицейским и даже представителям правительства.

"Работа очень интересная. Она дает колоссальный опыт — и профессиональный, и языковой, — делится Елена. — У меня была легкая настороженность, вдруг я не пойму кого-то. Но на самом деле все не так страшно. Если ты не знаешь китайского языка, то можно даже жестами выразить все, что тебе нужно, и тебя прекрасно поймут".

© Из личного архива Анны РыжевскойАня Рыжевская с итальянскими фигуристами Валентиной Маркеи и Ондржеем Готареком
© Из личного архива Анны Рыжевской
Аня Рыжевская с итальянскими фигуристами Валентиной Маркеи и Ондржеем Готареком

В отличие от Валерии и Елены для Анны Рыжевской, студентки второго курса МГТУ им. Баумана, чемпионат в Милане стал первым опытом спортивного волонтерства вообще. Аня также занималась логистикой и не жалеет, что подала заявку. Она сама недавно начала заниматься фигурным катанием, а возможность посмотреть соревнования и тренировки вживую стала приятным бонусом к волонтерству.

"Самое удивительное, что все время, свободное от смен, я проводила все там же, на стадионе, потому что даже не хотелось оттуда уходить. Каждый день было что-то интересное, — говорит Аня. — Самые большие эмоции у меня были от тренировки, потому что я никогда не видела так близко тренировки таких великих спортсменов".

Ciao Italia!

Вопрос языкового барьера один из главных, который тревожит добровольцев, решивших отправиться за границу. Но переживать не стоит, ведь на крупных международных мероприятиях персонал и волонтеры всегда говорят по-английски, а недопонимание возникает нечасто.

"Было немножко трудно в плане общения с местными ребятами, потому что я, конечно, очень плохо знаю итальянский. Меня это немножко ограничивало, я чуть-чуть расстраивалась, потому что я так хотела что-то сказать и не могла", — сетует Елена.

Однако впечатления от спортивного праздника и знакомства с другой культурой перевешивают любые мелкие неудобства.

Волонтеры фотографируются с талисманом казанской Универсиады – Юни (Uni), котенком крылатого снежного барса
© РИА Новости / Василий Пономарев
Волонтеры на спортивных мероприятиях
По мнению Валерии, волонтерство за границей — это еще и возможность строить свой отпуск вокруг спортивного соревнования. "Можно ехать чуть раньше и посмотреть страну, как у меня получилось. Я в первый раз поехала в Италию и посмотрела такие города, как Рим, Флоренция, Милан", — делится советами волонтер.

"У меня было какое-то подсознательное представление, что такое Милан: город, который пахнет духами, по нему ходят модели, он модный. На самом деле он очень разнообразный, очень интересный. Мне очень понравились улочки, понравилось гулять, хотя у меня было совсем немного времени. Собор просто потрясающий", — рассказывает Елена.

Кроме того, волонтерам удалось познакомиться и с традиционной итальянской кухней — питание добровольцам и сотрудникам организационного комитета предоставляли на стадионе.

"Кормили очень даже хорошо. Мне понравилось. Как раз еда была такая итальянская. То есть, несмотря на то, что мы все время были на стадионе, мы ощутили себя именно в Италии. Было очень вкусно и сытно", — вспоминает Аня.

Чемпионский лед

Конечно, волонтеры спортивных мероприятий — это самые преданные фанаты спорта. Многие отмечают, что возможность стать чуточку ближе к кумирам — одна из причин, по которой они подают заявки на участие в чемпионатах, Олимпийских играх, этапах Гран-при.

"Мне проводили тренинг, когда я увидела своих любимых спортсменов, которые буквально в шаге от меня прошли. У меня просто голова от этого закружилась. Вот это я попала! Раньше я их видела только в телевизоре, в "Инстаграме", теперь я вижу это все изнутри, как происходит соревновательный процесс", — делится впечатлениями Анна.

© Из личного архива Анны РыжевскойВолонтеры на льду форума "Медиоланум" после завершения соревнований
© Из личного архива Анны Рыжевской
Волонтеры на льду форума "Медиоланум" после завершения соревнований

"У меня самое яркое впечатление — это когда мы вышли на лед в конце, и ты понимал, что здесь соревновались самые сильные фигуристы планеты. И то, что ты — часть всего этого. Наверное, это было самое яркое впечатление, когда ты ходишь по этому льду, когда вокруг тебя 500 человек, которые также работали на разных функциях, из разных стран, из разных городов", — рассказывает Валерия.

"У нас была просто отличная команда волонтеров. Все наши ребята были очень хорошие, очень дружелюбные, очень приветливые, готовые друг другу помочь, — говорит Елена. — Я очень надеюсь, что все мы останемся на связи и, возможно, будем где-то еще работать вместе, встретимся в разных странах, друг у друга в гостях".

Как отмечает Фульвио Раджо, чемпионат мира в Милане только укрепил его мнение о российских добровольцах. По словам координатора волонтерской программы, их выделяет пунктуальность, профессионализм и любовь к спорту.

"Они надежные, они заряжены тем особым духом, который необходим при столкновении с неизбежными трудностями и неудобствами, которые с лихвой окупает участие в этом неповторимом празднике. Могу только поблагодарить всех волонтеров из России и вообще всех волонтеров, которые участвовали в чемпионате: они никогда не перестанут меня удивлять!" — поделился своим впечатлением Фульвио Раджо.

Главное — не бояться: советы волонтеров

Все, кто когда-либо участвовал в спортивном мероприятии в качестве волонтера, в один голос заявляют: главное — не бояться подавать заявки.

"Все очень просто: заходишь на сайт мероприятия, ищешь графу "Волонтеры", подаешь заявку. Главное — ехать и просто делать свою работу. Потому что это офигенный опыт, это то, что ты будешь помнить всю свою жизнь, это куча знакомств, фотографий, это бесплатный просмотр соревнований", — говорит Валерия.

Кроме того, отправляясь за границу, волонтеру следует познакомиться со страной, городом проведения турнира, изучить схему движения транспорта и посмотреть на картах, где расположены объекты. "У меня была небольшая ошибка — я плохо подготовилась именно по этой части: я не посмотрела ни где находится моя гостиница, ни как добираться до стадиона. Я из-за этого потратила больше времени и испытывала некоторые неудобства, потому что приходилось искать интернет, быстренько спрашивать совета", — отмечает Елена.

Помимо встреч с именитыми спортсменами, еще одна приятная составляющая спортивного волонтерства — знакомство с единомышленниками из самых разных стран.

© Из личного архива Анны РыжевскойВолонтеры Аня Рыжевская и Валерия Каткова
© Из личного архива Анны Рыжевской
Волонтеры Аня Рыжевская и Валерия Каткова

"Волонтерство — это очень крутая движуха, — уверена Валерия. — Очень много с кем познакомилась из-за рубежа: с Изабеллой из Австрии, с Марией из Финляндии, много волонтеров из Италии, с которыми мы обменялись контактами. Познакомилась с замечательной женщиной, которая из России в 1998 году с семьей переехала в Америку, она мне рассказывала все про американскую систему подготовки фигуристов. Мы с ней тоже общаемся, она меня ждет в Америку в гости".

Сейчас волонтеры Милана уже ищут новые спортивные мероприятия и готовятся подавать заявки. Кто-то уже собирается на следующий чемпионат мира в Токио, кого-то ждет волонтерство на чемпионате мира по футболу в России, а кто-то мечтает посетить соревнования в Америке. Что ж, если верить в успех, все обязательно получится.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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