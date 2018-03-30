Конкурс для информационных волонтеров "Узнай Россию" продолжает прием работ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров на форуме "Сообщество" призвал всех желающих стать информационными волонтерами чемпионата мира по футболу, приняв участие в конкурсе "Узнай Россию. Города и регионы ЧМ по футболу — 2018", сообщается на сайте ОП РФ.

В рамках проекта волонтеры всего мира на разных языках размещают в "Википедии" статьи о достопримечательностях России и выдающихся русскоязычных гражданах. Принять участие в конкурсе можно до 15 июля 2018 года, разместив изображения и статьи о туристических объектах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской областей, Краснодарского края, а также республик Мордовия и Татарстан.

"Волонтеры активно включились в просветительский проект для популяризации достопримечательностей регионов ЧМ-2018. Всего за 10 дней конкурса создано более 250 текстовых материалов, размещено свыше 1400 свободных изображений. Надеюсь, что участниками конкурса станут школьники и студенты вузов, расположенных в городах — организаторах ЧМ-2018", — отметил Леонид Шафиров.

В конкурсе четыре основные номинации: "Статьи на русском языке", "Статьи на других официальных языках ООН", "Статьи на прочих языках мира" и "Свободные изображения". Кроме того, учреждены три дополнительные номинации: для волонтеров-конкурсантов, впервые ставших авторами "Википедии", для авторов статей свободного путеводителя "Викигид" и номинация Rostov Region, в которой будут приниматься новые статьи о достопримечательностях Ростовской области на всех языках ООН, кроме русского.