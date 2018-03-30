Волонтеры-медики будут сотрудничать с минздравом Астраханской области

Волонтеры-медики будут сотрудничать с минздравом Астраханской области

Волонтеры-медики будут сотрудничать с минздравом Астраханской области

Министерство здравоохранения Астраханской области и "Волонтеры-медики" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте организации.

"Волонтеров важно привлекать во все сферы жизни, а в медицине они особенно востребованы. Мы готовы всесторонне поддерживать проекты волонтеров-медиков и сотрудничать по всем направлениям деятельности общественного движения", – сказал министр здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

Представители организации "Волонтеры-медики" отмечают, что поддержка региональных отделений со стороны власти и объединение усилий очень важны.