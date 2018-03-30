В Кировской области появится ресурсный центр для добровольцев

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. 29 марта в рамках программы форума "Добрая Вятка: вместе мы можем все" прошло заседание межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в Кировской области, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

Специалисты по молодежной политике рассказали участникам об основных направлениях добровольческой деятельности и проектах в Кировской области.

В регионе работают над созданием ресурсного центра, которое пройдет в три этапа, в результате общие рекомендации о деятельности волонтерских объединений будут направлены руководителям добровольческих организаций.

И.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов заявил, что его ведомство полностью готово поддержать развитие ресурсного центра и единое информационное поле "Добровольцы" Кировской области.

Об опыте создания ресурсных центров в рамках проекта "Федеральный ресурсный центр молодежного добровольческого движения" и планах на Год добровольца рассказала исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Резеда Валиуллина. Она также отметила, что благодаря созданию ресурсного центра добровольческое движение в регионе сможет получить активную поддержку.