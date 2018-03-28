В Новосибирске пройдет форум добровольческих объединений

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 5 апреля в Новосибирске состоится форум добровольческих объединений, приуроченный к старту Года добровольца, сообщается на официальной странице волонтерского корпуса Новосибирской области во "ВКонтакте".

В рамках форума состоятся выставка-презентация общественных объединений, организаций, лучших практик в сфере добровольчества, дискуссии с кураторами и руководителями направлений, посвященные мотивации, поощрению и подготовке добровольцев.

Мероприятие пройдет в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук.