В Красноярске встретились координаторы краевых добровольческих агентств

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 25 марта состоялся семинар добровольческих агентств Красноярского края, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.

В рамках мероприятия федеральный эксперт, координатор единой информационной системы "Добровольцы России" Елизавета Соловьева рассказала участникам о том, как пройдет Год волонтера в России.

В свою очередь директор краевого центра поддержки общественных инициатив Анна Кузнецова рассказала о том, как создать некоммерческую организацию и чем это полезно.

Участники семинара вместе с краевыми экспертами также обсудили разные направления добровольчества — инклюзивное, семейное, "серебряное". Особое внимание было уделено созданию школьных добровольческих отрядов.