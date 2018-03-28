Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди молодежных и детских общественных объединений будет продолжаться до 1 апреля, сообщается на сайте Росмолодежи.

В конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий могут принять участие молодежные и детские общественные объединения. Организации должны иметь статус всероссийских, межрегиональных или региональных объединений.

Лауреатам конкурса будет предоставлен грант в форме субсидии, не превышающий 2 миллионов рублей.