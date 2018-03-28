Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 29 марта в Инженерно-технологической академии ЮФУ начнет работу волонтерский ресурсный центр, где можно будет зарегистрироваться и принять участие в подготовке международного мероприятия WorldSkills Kazan 2019, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

"Донской регион славится волонтерскими традициями, добровольческое движение становится все более популярным у жителей региона", — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров. Раз в два года одна из 79 стран — участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он пройдет в Казани.