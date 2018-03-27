В Москве пройдет донорский марафон

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. С 2 по 13 апреля в городской клинической больнице №52 города Москвы будет проходить традиционный донорский марафон, сообщается на сайте Службы крови.

Цель акции — поддержать донорское движение в Северо-Западном округе столицы.

"Каждый год к нашему движению присоединяется все больше неравнодушных людей. Для нас, медиков, и для наших пациентов это очень важно", — отметила заведующая отделением переливания крови городской клинической больницы №52, врач-трансфузиолог Оксана Карпова.