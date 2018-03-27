Началась регистрация на 10-й международный форум "Алтай. Точки роста"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Началась регистрация на 10-й международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки роста", которая продлится до 30 апреля 2018 года, сообщается на сайте Росмолодежи. Главной тема мероприятия в этом году станет добровольчество.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России", затем подать заявку.

Форум будет проходить с 3 по 9 июня 2018 года на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье".

"Алтай. Точки роста — 2018" — это образовательный проект, который помогает развивать управленческие качества представителей молодежи. Участники смогут найти единомышленников, узнать, как получить государственную поддержку и превратить разработки в готовый продукт. На форуме работают эксперты регионального, федерального и международного уровней.