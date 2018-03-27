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IT-волонтерство: реальная помощь виртуальными делами

12:0027.03.2018
(обновлено: 12:57 27.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидIT-волонтерство: реальная помощь виртуальными деламIT-волонтерство: реальная помощь виртуальными делам
© РИА Новости / Максим Богодвид

Кто такие IT-волонтеры? Добровольцы века высоких технологий — это опытные и начинающие специалисты или студенты, которые помогают некоммерческим организациям, благотворительным фондам и другим социальным проектам решать высокотехнологичные задачи. Помогая благотворительным организациям, IT-волонтеры сами развиваются как профессионалы и члены общества.

Информационное волонтерство: от репоста до медиа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Информационное волонтерство: от репоста до медиа
Одной из основных задач любого благотворительного фонда или организации является сбор средств для помощи подопечным. В XXI веке сделать пожертвование можно в один клик, для этого нужно, чтобы у фонда был сайт или приложение. Однако далеко не каждый фонд, особенно в начале пути, может создать его своими силами или позволить себе нанять специалиста, который бы это сделал.

Здесь на помощь приходят IT-волонтеры.

Это направление возникло относительно недавно. В 2014 году была создана платформа "IT-волонтер", где каждый фонд может оставить просьбу о помощи, а заинтересовавшийся IT-специалист — откликнуться на нее и помочь, не вставая с рабочего места или дивана.

Сайт под ключ

Так чем же именно занимаются IT-волонтеры? Если кратко, то "всем, что связано с высокими технологиями". IT-волонтерство — это высокотехнологичная помощь некоммерческим организациям, благотворительным фондам и другим социальным проектам, связанная с дизайном, созданием и продвижением сайтов, разработкой приложений и тому подобными вещами.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

Нередко специалистов просят помочь настроить кнопку "сделать пожертвование" или корректное взаимодействие с различными платежными системами.

Также НКО и благотворительные организации могут просто получить консультацию по любому, пусть даже самому тривиальному вопросу, интересующему их.

Зачастую у IT-волонтера с фондом возникает долгосрочное сотрудничество, так как сайты нужно не только создать, но и поддерживать.

IT-волонтерство — это возможность для представителей НКО получить новые знания, научиться работать в сети, а для IT-специалистов — узнать о благотворительных фондах и понять ценность их работы.

Волонтерство — помощь себе

По словам корифея IT-волонтерства Алексея Клесова, для многих IT-добровольцев это способ не только помочь НКО, но и получить опыт работы. Для многих начинающих программистов и дизайнеров это хороший шанс пополнить портфолио.

Как отмечает координатор платформы "IT-волонтер" Влад Лавриченко, IT-добровольцев условно можно разделить на три типа.

Первый — это студент, который учится или уже научился делать сайты, создавать логотипы и так далее. Ему нужны реальные задачи, чтобы потренироваться, отработать навык и набить руку. Такие волонтеры охотно откликаются на небольшие задачи, соглашаются работать pro bono. Иногда они не могут гарантировать высокое качество работы, но часто их навыков достаточно для решения задач.

Киберволонтерство: как установить безопасные связи в сети
© РИА Новости / Максим Блинов
Киберволонтерство: как установить безопасные связи в сети

Второй — молодой специалист, который ищет новые проекты и идеи для развития. Они с радостью откликаются на интересные задачи, которые их вдохновляют, или берутся за те задачи, которые хорошо будут смотреться в их портфолио или резюме. Как правило, такие волотеры готовы помогать бесплатно, но чаще берутся за задачи, предполагающие небольшое вознаграждение или просто приятную награду.

Третий — специалист, который ищет долгосрочное сотрудничество, а в НКО видит потенциальных заказчиков на будущее. Они, как правило, берутся за те задачи, которые предполагают активное участие и применение их навыков. Им в меньшей степени интересны небольшие задачи, где требуется помощь, которую может оказать любой другой специалист.

В ногу со временем

В 2018 году IT-волонтерство сделало шаг вперед. Впервые в России начала работу первая школа IT-волонтеров. На базе Дальневосточного федерального университета открылись курсы для студентов и школьников, где их обучат современным технологиям, основам работы с VR-приложениями и средствами их разработки. Их главной задачей станет помощь в проведении мероприятий с использованием виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).

Выпускники станут первыми VR-волонтерами в стране.

Если у вас есть истории об IT-волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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