В Волгограде начался набор медиаволонтеров

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Региональный волонтерский центр (РВЦ) Волгоградской области начал формирование отрядов медиаволонтеров, сообщается на официальной странице центра во "ВКонтакте".

Основной задачей волонтеров-журналистов станет освещение трудовых будней добровольцев чемпионата мира по футболу в России. В частности, они будут вести фото- и видеорепортажи с мест работы городских волонтеров, публиковать посты в официальных группах и аккаунтах РВЦ в социальных сетях, писать статьи и заметки.

Отбор будет проводиться на основе резюме и творческих работ.