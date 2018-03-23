Информационное волонтерство: от репоста до медиа

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главным плюсом информационного волонтерства является его доступность. Чтобы им заниматься, не требуется никаких финансовых затрат и личного присутствия, помочь можно, не вставая со стула. Всего несколько кликов, и информация появляется в интернете, ее подхватывают другие люди, в конце концов находятся те, кто помогает решить проблему. Таким образом, например, можно собрать недостающую для лечения тяжелой болезни сумму, найти нужного специалиста или привлечь людей к добровольческой акции.

Волонтерство доступно для всех

Информационное волонтерство — это соединение нуждающихся в помощи и тех, кто ее оказывает, считает руководитель Союза добровольцев России Анастасия Короткова.

"Это простой и эффективный способ вовлечения жителей в развитие добровольческой деятельности в России в целом", — отметила она.

Многие хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы принять участие в волонтерской акции, но какой процент действительно это сделал? Зачастую люди считают, что помочь можно лишь деньгами, а, например, об акции по уборке ближайшего парка даже и не слышали.

Или же взять, к примеру, пожилых людей. Для многих из них волонтерство может стать способом самореализации или местом, где они могут найти общение, которого им порой не хватает. Но их, как правило, слово "волонтерство" пугает.

Во-первых, многие из них не понимают, что это такое. Во-вторых, думают, что это занятие для молодых, потому что нужно много работать физически, придерживаться строгого графика и так далее. Мало кто из пожилых людей знает и о существовании "серебряных" волонтеров — добровольцев возрастом от 50 лет.

Именно поэтому информационное волонтерство так важно для нашей страны. Благодаря ему люди могут узнать о том, что такое добровольческая деятельность, какие акции проходят, как в них поучаствовать и так далее.

Для того чтобы человек нашел что-то подходящее, порой достаточно просто поделиться с ним личным опытом, например, рассказав об этом на форуме или в социальных сетях. Людям всегда проще отважиться на серьезный шаг, когда есть вся необходимая информация, а главное, примеры людей, которые уже это сделали.

За дело берутся профессионалы

Если же понимать информационное волонтерство как распространение информации среди широкой аудитории, то СМИ — профессионалы в этом деле: у них есть и аудитория, и навыки проверки и подачи информации. От добровольцев их отличает одно: журналисты получают деньги за тексты. Однако многие из них продолжают заниматься этим и бесплатно в свободное время.

"Если честно, я никогда не смотрела на репосты с просьбой о помощи с точки зрения информационного волонтерства, хотя это, безусловно, оно. В моем аккаунте в Facebook, например, больше тысячи френдов, вроде бы не так много по нашим временам, но большинство из них — журналисты или люди, занимающиеся благотворительностью. Так что я совершенно осознанно распространяю там информацию о благотворительных акциях и просьбах о помощи: я знаю, что среди моих друзей и подписчиков обязательно найдутся те, кто поможет", — рассказала заместитель директора дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

По ее словам, социальные сети — мощный и эффективный инструмент для вирусного и веерного распространения информации.

"Несколько необыкновенных случаев убедили меня, что такой вид волонтерства отлично срабатывает. Не так давно соцсети помогли собрать для девочки-подростка колоссальную сумму в очень сжатые сроки, ей успели сделать операцию, и сейчас она поправляется", — отметила она.

Однако для того чтобы волонтерство приняло действительно массовый характер, одних сообщений на форумах и репостов в социальных сетях не хватит. Во-первых, эти сообщения увидит лишь сравнительно небольшая аудитория. Во-вторых, не всей информации в интернете можно и нужно доверять. Именно поэтому МИА "Россия сегодня" приняло решение поддержать развитие добровольческого движения в России и запустить специальный проект "Год волонтера".

В рамках этого проекта эксперты рассказывают не только о деятельности волонтерских организаций, но и о том, как стать волонтером и сделать так, чтобы твоя помощь была максимально эффективной и попадала в цель.

"Не учим стрелять, но учим писать. Волонтерство — мирное дело, но и ему надо учиться, ведь и здесь нужна точность", — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Репост спасает жизни

Другим примером значимости информационного волонтерства является взаимодействие добровольцев с движением "Лиза Алерт", которое занимается поиском пропавших людей.

Принцип работы несложный. Существует горячая линия, куда поступают звонки с просьбой о помощи. Их обрабатывают, создают заявку на поиск, назначают координатора. Информация о пропавшем человеке вместе с фотографией, особыми приметами, описанием обстоятельств, при которых он пропал, а также контактными данными поисковиков, размещается на форуме организации и в ее аккаунтах в соцсетях.

В этих постах "Лиза Алерт" призывает максимально распространять информацию о поисках, присоединяться к ним, помочь с обзвоном больниц и так далее.

"На моей памяти были поиски, когда после публикации сообщения в соцсетях, буквально через несколько минут, кто-то уже написал, что видел пропавшего мальчика. Эти сведения помогли найти его в кратчайшие сроки", — рассказа волонтер движения "Лиза Алерт" Арсений Миндлин.

По его словам, на поиски пропавших нужно много людей, а без социальных сетей собрать необходимое количество просто невозможно.

"Соцсети — вторая по важности помощь после выезда на место и поиска. Если нет возможности принять непосредственное участие в акции, то всегда можно распространить информацию в соцсетях, например в группах, посвященных жизни в районе, где пропал человек. Ведь кто-то мог ехать на работу и увидеть его", — отметил Арсений Миндлин.

Помочь нуждающимся, а не мошенникам

Для многих информационное волонтерство — идеальный способ начать волонтерскую деятельность. Однако стоит понимать, что здесь тоже есть подводные камни. В первую очередь речь идет о мошенниках.

С развитием интернета многие фонды стали принимать пожертвования онлайн. Любой желающий может нажать на кнопку "Сделать пожертвование" и перевести нужную сумму. Иногда люди, не знающие о том, что можно обратиться в фонд за помощью, просят о ней в социальных сетях и оставляют реквизиты банковских карточек.

Этими же методами начали пользоваться и мошенники. Они размещают в социальных сетях посты с просьбами о помощи больным детям, порой даже от лица знаменитых фондов, к которым они никакого отношения не имеют. Также мошенники создают липовые сайты благотворительных организаций.

Зачастую бездумный репост любого сообщения о помощи лишь потворствует мошенникам. Деньги, вместо того чтобы попасть в фонд, который окажет помощь, например, больным детям, оседают в карманах злоумышленников. Прибыль мошенников может составлять до нескольких миллионов в месяц. Представьте, что такое несколько миллионов рублей для благотворительного фонда.

Поэтому информационный волонтер всегда должен проверять информацию, которой он хочет поделиться. Во-первых, если упоминается конкретный фонд, то нужно найти сайт этого фонда и проверить, есть ли такой подопечный. Если он — реальное лицо и фонд собирает деньги, то, во-вторых, нужно проверить, совпадают ли реквизиты, указанные на официальном сайте фонда и в сообщении в соцсети.

Выполняя эти простые правила, можно не только не попасть на удочку мошенников, но и пресечь их деятельность. Если информационный волонтер обнаружил такого мошенника, он как минимум может предупредить других об этом обмане. В конце концов благодаря этому деятельность лжефондов станет просто невозможной.

С исчезновением мошенников увеличится доверие людей к благотворительным фондам, соответственно, больше людей смогут получить необходимую помощь, а волонтеры станут более востребованы.

И всего этого можно достичь, не выходя из дома.