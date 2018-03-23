Информационное волонтерство: от репоста до медиа

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главным плюсом информационного волонтерства является его доступность. Чтобы им заниматься, не требуется никаких финансовых затрат и личного присутствия, помочь можно, не вставая со стула. Всего несколько кликов, и информация появляется в интернете, ее подхватывают другие люди, в конце концов находятся те, кто помогает решить проблему. Таким образом, например, можно собрать недостающую для лечения тяжелой болезни сумму, найти нужного специалиста или привлечь людей к добровольческой акции.
Волонтерство доступно для всех
Информационное волонтерство — это соединение нуждающихся в помощи и тех, кто ее оказывает, считает руководитель Союза добровольцев России Анастасия Короткова.
"Это простой и эффективный способ вовлечения жителей в развитие добровольческой деятельности в России в целом", — отметила она.
Многие хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы принять участие в волонтерской акции, но какой процент действительно это сделал? Зачастую люди считают, что помочь можно лишь деньгами, а, например, об акции по уборке ближайшего парка даже и не слышали.
Во-первых, многие из них не понимают, что это такое. Во-вторых, думают, что это занятие для молодых, потому что нужно много работать физически, придерживаться строгого графика и так далее. Мало кто из пожилых людей знает и о существовании "серебряных" волонтеров — добровольцев возрастом от 50 лет.
Именно поэтому информационное волонтерство так важно для нашей страны. Благодаря ему люди могут узнать о том, что такое добровольческая деятельность, какие акции проходят, как в них поучаствовать и так далее.
Для того чтобы человек нашел что-то подходящее, порой достаточно просто поделиться с ним личным опытом, например, рассказав об этом на форуме или в социальных сетях. Людям всегда проще отважиться на серьезный шаг, когда есть вся необходимая информация, а главное, примеры людей, которые уже это сделали.
За дело берутся профессионалы
Если же понимать информационное волонтерство как распространение информации среди широкой аудитории, то СМИ — профессионалы в этом деле: у них есть и аудитория, и навыки проверки и подачи информации. От добровольцев их отличает одно: журналисты получают деньги за тексты. Однако многие из них продолжают заниматься этим и бесплатно в свободное время.
"Если честно, я никогда не смотрела на репосты с просьбой о помощи с точки зрения информационного волонтерства, хотя это, безусловно, оно. В моем аккаунте в Facebook, например, больше тысячи френдов, вроде бы не так много по нашим временам, но большинство из них — журналисты или люди, занимающиеся благотворительностью. Так что я совершенно осознанно распространяю там информацию о благотворительных акциях и просьбах о помощи: я знаю, что среди моих друзей и подписчиков обязательно найдутся те, кто поможет", — рассказала заместитель директора дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.
По ее словам, социальные сети — мощный и эффективный инструмент для вирусного и веерного распространения информации.
"Несколько необыкновенных случаев убедили меня, что такой вид волонтерства отлично срабатывает. Не так давно соцсети помогли собрать для девочки-подростка колоссальную сумму в очень сжатые сроки, ей успели сделать операцию, и сейчас она поправляется", — отметила она.
В рамках этого проекта эксперты рассказывают не только о деятельности волонтерских организаций, но и о том, как стать волонтером и сделать так, чтобы твоя помощь была максимально эффективной и попадала в цель.
"Не учим стрелять, но учим писать. Волонтерство — мирное дело, но и ему надо учиться, ведь и здесь нужна точность", — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Репост спасает жизни
Другим примером значимости информационного волонтерства является взаимодействие добровольцев с движением "Лиза Алерт", которое занимается поиском пропавших людей.
Принцип работы несложный. Существует горячая линия, куда поступают звонки с просьбой о помощи. Их обрабатывают, создают заявку на поиск, назначают координатора. Информация о пропавшем человеке вместе с фотографией, особыми приметами, описанием обстоятельств, при которых он пропал, а также контактными данными поисковиков, размещается на форуме организации и в ее аккаунтах в соцсетях.
В этих постах "Лиза Алерт" призывает максимально распространять информацию о поисках, присоединяться к ним, помочь с обзвоном больниц и так далее.
"На моей памяти были поиски, когда после публикации сообщения в соцсетях, буквально через несколько минут, кто-то уже написал, что видел пропавшего мальчика. Эти сведения помогли найти его в кратчайшие сроки", — рассказа волонтер движения "Лиза Алерт" Арсений Миндлин.
По его словам, на поиски пропавших нужно много людей, а без социальных сетей собрать необходимое количество просто невозможно.
"Соцсети — вторая по важности помощь после выезда на место и поиска. Если нет возможности принять непосредственное участие в акции, то всегда можно распространить информацию в соцсетях, например в группах, посвященных жизни в районе, где пропал человек. Ведь кто-то мог ехать на работу и увидеть его", — отметил Арсений Миндлин.
Помочь нуждающимся, а не мошенникам
Для многих информационное волонтерство — идеальный способ начать волонтерскую деятельность. Однако стоит понимать, что здесь тоже есть подводные камни. В первую очередь речь идет о мошенниках.
Этими же методами начали пользоваться и мошенники. Они размещают в социальных сетях посты с просьбами о помощи больным детям, порой даже от лица знаменитых фондов, к которым они никакого отношения не имеют. Также мошенники создают липовые сайты благотворительных организаций.
Зачастую бездумный репост любого сообщения о помощи лишь потворствует мошенникам. Деньги, вместо того чтобы попасть в фонд, который окажет помощь, например, больным детям, оседают в карманах злоумышленников. Прибыль мошенников может составлять до нескольких миллионов в месяц. Представьте, что такое несколько миллионов рублей для благотворительного фонда.
Выполняя эти простые правила, можно не только не попасть на удочку мошенников, но и пресечь их деятельность. Если информационный волонтер обнаружил такого мошенника, он как минимум может предупредить других об этом обмане. В конце концов благодаря этому деятельность лжефондов станет просто невозможной.
С исчезновением мошенников увеличится доверие людей к благотворительным фондам, соответственно, больше людей смогут получить необходимую помощь, а волонтеры станут более востребованы.
И всего этого можно достичь, не выходя из дома.