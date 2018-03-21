В Саранске началось обучение волонтеров на ЧМ-2018

В Саранске началось обучение волонтеров на ЧМ-2018

В Саранске началось обучение волонтеров на ЧМ-2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Во вторник в Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева началось обучение волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, в рамках которого более 3 тысяч добровольцев оргкомитета "Россия-2018" и центра подготовки городских волонтеров пройдут общий тренинг, сообщает пресс-служба университета.

Волонтерам предстоит узнать не только об истории чемпионатов мира по футболу прошлых лет и особенностях функциональных направлений, но и осмотреть основные объекты городской инфраструктуры, на которых они будут задействованы.

Программа обучения состоит из трех этапов — общего, функционального и объектового. Два последних будут проходить с мая по июнь, непосредственно перед началом турнира. Общее обучение пройдет в Саранске 20-22 марта и 2-4 апреля. Иногородние и иностранные добровольцы смогут пройти обучение дистанционно.

В первый день тренинга был запущен проект "Стикерпаки "Твой Чемпионат": волонтеры из Калининграда представили тематический набор стикеров для мессенджера Telegram, состоящий из изображений добровольцев, игровых моментов и всех 12 стадионов в городах — организаторах ЧМ-2018. Волонтерский центр Саранска в свою очередь дополнил проект, выпустив стикерпаки "Волонтеры-2018", которые отражают эмоции, функциональные направления и гостеприимство волонтеров.

Вскоре наборы будут доступны для скачивания всем любителям футбола.

Волонтерская кампания ЧМ-2018 оказалась рекордной в истории мундиалей по числу заявок от кандидатов: стать добровольцами захотели 176 870 человек.