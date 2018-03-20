Волонтеры-медики проведут в регионах акции по профилактике туберкулеза

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. 24 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом активисты региональных отделений движения "Волонтеры-медики" расскажут населению об этом заболевании, способах его профилактики и ранней диагностики. Главная задача добровольческих акций — предотвращение распространения туберкулеза, сообщается на официальном сайте движения.

В этот день в разных субъектах страны волонтеры-медики проведут опросы, расскажут о симптомах туберкулеза и возможностях его лечения, раздадут памятки и листовки о профилактике и раннем выявлении заболевания, а также ответят на любые вопросы местных жителей по данной теме.

Эмблемой Дня борьбы с туберкулезом является белая ромашка, которая олицетворяет здоровое дыхание.