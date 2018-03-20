Организаторов донорского движения обучат приемам практической психологии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. 21 марта в Москве, на площадке центра развития благотворительности и социальной активности "Благосфера", состоится занятие, посвященное психологии управления и организации донорского движения, а также построению эффективной системы взаимодействия его участников. Об этом сообщается на сайте Службы крови.

На мероприятии значительное внимание будет уделено психологическим аспектам отказа от донорства. Эксперты расскажут о страхе перед первой донацией, способах минимизации конфликтов и пропаганде участия в движении.