В Ростове-на-Дону состоялся форум Национальной лиги студенческих клубов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. 15-16 марта в Ростове-на-Дону проходил форум Национальной лиги студенческих клубов Южного федерального округа, сообщается на сайте Росмолодежи.

В мероприятии приняло участие более 300 лидеров и активистов студенческих клубов, объединений и организаций Южного федерального округа.

Они прошли обучение борьбе со стрессом, развитию лидерских качеств, нетворкингу и правильным коммуникациям. Также участники мероприятия обменялись лучшими практиками работы в студенческой среде.

Основная цель форума — формирование единого вектора развития клубного студенческого движения.