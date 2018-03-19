В Москве проведут семинар для руководителей волонтерских организаций

В Москве проведут семинар для руководителей волонтерских организаций

В Москве проведут семинар для руководителей волонтерских организаций

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. 10 апреля в Москве состоится семинар "Что такое тимлидерство и как самим подготовить тимлидера?", сообщается на сайте Союза волонтерских организаций и движений.

В рамках мероприятия начальник отдела инновационного развития волонтерских программ РЦ "Мосволонтер" Ксения Кондаранцева расскажет о технологиях выработки лидерских качеств и построения добровольческой команды.

Семинар предназначен для руководителей, координаторов и волонтеров некоммерческих организаций, которые хотят повысить знания в сфере управления и сопровождения волонтерских команд, создать преемственность и выстроить корректную и грамотную систему управления внутри них.