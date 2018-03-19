Конкурс "Доброволец России" – социальный лифт для волонтерских проектов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сегодня стартовал всероссийский конкурс "Доброволец России — 2018". Соревнование волонтерских проектов проходит не первый год и за несколько лет своего существования помогло выявить и поддержать лучшие инициативы.

"Это некий социальный лифт для волонтеров, который позволяет найти уникальные проекты, уникальных людей, выявить лучших", — рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев.

Награда ищет волонтера

В этот раз конкурс пройдет в несколько этапов, первый — региональный — стартует 19 марта и продлится до 1 октября. Подать заявку на участие и представить собственный проект может любой активист старше 8 лет.

Все заявки регистрируются в единой информационной системе "Добровольцы России". Любой желающий может зайти на портал и увидеть, какие проекты существуют в определенном регионе, выбрать интересующий, связаться с его участниками, последить за ходом реализации, почитать новости, увидеть, какая команда волонтеров участвует в этом проекте.

"Это максимально прозрачная открытая система, которая позволяет в том числе использовать интернет для продвижения проектов. Когда они все на виду, появляются люди, которым интересно стать партнером либо помочь финансово или стать волонтером", — подчеркнул Метелев.

Он также рассказал, что в этом году участников ждет много новшеств.

Во-первых, появились новые номинации: "Оберегая сердцем" — проекты в сфере здравоохранения, "Смелые сердцем" — защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, "Работая, помогаю" — направленные на вовлечение коммерческих структур в волонтерскую деятельность, "Говорит волонтер" — освещающие деятельность в медиасфере, "Открытая дверь" — программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями.

Во-вторых, добавится этап, посвященный обучению и работе с лидерами проектов во время всего конкурса.

"Будет проведено несколько трехдневных интенсивных занятий — мы будем отрабатывать навыки управления проектами, чтобы к концу года значительно повысить качество проектов и расширить их потенциальный результат", — пояснил Метелев.

Система наставничества

В Год волонтера в рамках конкурса появится еще одно нововведение: система наставничества. Организаторы помогут наладить максимальное количество партнерских связей, взаимодействий участников конкурса с представителями крупных компаний, коммерческих организаций, органов власти.

У лучших проектов появятся свои наставники, которые смогут помочь в реализации проекта.

"По итогам мы хотим увидеть лучшие технологически прописанные волонтерские проекты, которые можно будет тиражировать, тем самым менять качество жизни людей в лучшую сторону", — заключил руководитель АВЦ.