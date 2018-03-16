В Ростове пройдет около 160 мероприятий в рамках Года добровольца

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В рамках Года добровольца (волонтера) в Ростове-на-Дону пройдет 157 комплексных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города. В частности, в апреле запланированы большой молодежный субботник и городской образовательный форум "Твори добро", а в мае состоится первый молодежный медиафорум, участники которого обучатся азам медиаграмотности.

В конце года, по информации пресс-службы, планируется провести торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня волонтера России, где подведут итоги городского конкурса "Доброволец года — 2018".

"Мы намерены в 2018 году сформировать систему, ориентированную на вовлечение молодежи, и не только ее, в добровольческое движение, и в эту работу необходимо включиться всем службам и структурам нашего города. Нам необходимо показать общую мобилизацию и привлечение волонтеров в социально-полезной деятельности. Перевести событийное волонтерство в системное", — заявил начальник отдела по делам молодежи, заместитель председателя оргкомитета по проведению Года добровольца (волонтера) в Ростове-на-Дону Андрей Косенко на первом заседании оргкомитета.

На мероприятии был рассмотрен и дополнен план городских мероприятий на текущий год. По словам заместителя главы администрации Ростова по социальным вопросам Елены Кожуховой, каждый горожанин сможет найти себе то направление добровольчества, которое придется ему по душе.

"Сегодня направления волонтерской деятельности настолько разнообразны, что будут интересны не только молодежи, но и всем жителям города. Здесь каждый неравнодушный ростовчанин найдет себе дело по душе. И наша задача — делать все возможное, чтобы волонтерское движение в донской столице развивалось и крепло", — отметила она.