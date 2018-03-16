В Москве прошла встреча участников движения "Волонтеры-медики"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. 14 марта в Москве прошло собрание всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики": представители 60 региональных отделений собрались на одной площадке, чтобы пообщаться друг с другом, обменяться опытом, а также получить новые знания, сообщает пресс-служба движения.

Участникам рассказали о системе внутренних грантов, мерах поддержки региональных отделений, школе волонтера-медика, форумной кампании, новом направлении "Здоровый образ жизни", а также о работе окружных координаторов и разбивке региональных отделений по группам А и Б.

После этого все участники разделились на несколько групп по федеральным округам для участия в форсайт-сессии "Разработка стратегии развития округа", в рамках которой представители региональных отделений рассказали другим о сильных и слабых сторонах работы, а также спланировали пути достижения совместных результатов.

На встрече заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул, что ведомство всегда будет помогать волонтерам-медикам, в частности, сейчас решаются вопросы с их правовым статусом.

"На текущий момент волонтер в лечебном заведении — гость, который особыми правами не наделен. Для нашей с вами профессии это принципиально, потому что есть вопросы, связанные с медицинским освидетельствованием, с потенциальным участием в оказании медицинской помощи, поэтому все это сейчас решается в рамках законопроекта, который был подготовлен министерством совместно с движением "Волонтеры-медики"", — отметил Салагай.