"#ЯВолонтер": удивительные истории о простых людях скоро в кино

Задолго до официального объявления Года добровольца в России группа профессиональных документалистов задумала снять фильм о людях, которым небезразлично все, что происходит вокруг, о людях, готовых помогать безвозмездно, — о волонтерах. Лента "#ЯВолонтер" выйдет на экраны в конце 2018 года, но у добровольцев еще есть шанс стать ее героями: общероссийский сбор историй создатели кино заканчивают 28 марта.

Документальный фильм "#ЯВолонтер", съемки которого сейчас в самом разгаре, расскажет о самых удивительных историях простых людей, однажды решивших помочь другим.

Идея создания ленты родилась у продюсера Никиты Тихонова-Рау и режиссера Ольги Арлаускас задолго до официального объявления 2018-го Годом добровольца в России.

"Такое кино мы захотели снять еще в начале прошлого года, когда о волонтерах никто особенно не говорил. А потом мы поняли, что все звезды сошлись, и сейчас это наш главный, ключевой проект, которым мы занимаемся день и ночь", — сказал Тихонов-Рау.

Именно поэтому кинотеатральную премьеру назначили на 5 декабря 2018 года — Международный день волонтеров. Показ пройдет более чем в 100 городах России, а на следующий день документальный фильм можно будет увидеть в эфире одного из федеральных каналов.

© Фото предоставлено АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций "Третий Сектор" Продюсер проекта Никита Тихонов-Рау и режиссер Ольга Арлаускас рассказывают о фильме на форуме "Россия — страна возможностей" © Фото предоставлено АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций "Третий Сектор" Продюсер проекта Никита Тихонов-Рау и режиссер Ольга Арлаускас рассказывают о фильме на форуме "Россия — страна возможностей"

"Наши люди любят делиться, любят помогать, любят вкладывать частичку себя в жизнь окружающих. Это происходит настолько часто, так разнообразно и обладает такой энергетикой, что эта тема, безусловно, заслуживает осмысления в кино", — отметил продюсер.

Сейчас съемочная группа активно собирает волонтерские истории. Сбор лучших историй продлится до конца весны.

Как стать героем

На данный момент создатели ленты активно ищут героев. Для того чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету и прислать рассказ о себе на официальный сайт http://ivolunteer.ru/.

"Мы занимаемся социальным кино уже давно и последние годы снимаем фильмы только на социальные темы: инклюзивное общество, социальное предпринимательство, пожилое поколение, люди с инвалидностью. Из всего разнообразия человеческих историй, пожалуй, именно волонтерство — это самый удивительный феномен в жизни российского общества. И конечно, он требует экранного воплощения", — отметил продюсер.

Документальный фильм будет состоять из 15-20 уникальных историй, отражающих все многообразие волонтерской деятельности.

"Те, кого мы снимаем сейчас, — это люди с потрясающей жизненной позицией, и мы просто не перестаем удивляться тем, с кем нас сталкивает жизнь. Меня, например, просто поразила история о людях, которые на собственных вертолетах помогают в поиске пропавших людей. Бесплатно. Сегодня на их счету — более 400 спасенных жизней", — сказал Тихонов-Рау.

Такие разные истории

Одна из новелл будет посвящена Олегу Гурову, который много лет назад начал помогать пожилому слепоглухому Александру Суворову, а в итоге стал его приемным сыном и опекуном.

"Олег начинал как волонтер, а в итоге это трансформировало его жизнь", — отметил продюсер.

Другая история расскажет о волонтерах, которые занимаются восстановлением памятников архитектуры на Севере России. "Там удивительная архитектура, которую просто необходимо сохранить. Волонтеры со всей страны и даже из-за границы едут туда, чтобы эти церкви ни в коем случае не исчезли", — рассказывает собеседник.

Также в производство запущен эпизод фильма о команде "Добровольных лесных пожарных" — тысячах людей со всей страны, которые не только участвуют в тушении пожаров, но и повторяют, казалось бы, азбучные истины, о которых многие забывают: не жечь сухую траву, не бросать окурки, тщательно тушить костры.

"Спустя какое-то время многие добровольцы начинают заниматься этим профессионально. Они становятся организаторами волонтерских отрядов, делятся опытом, передают свои знания", — сказала режиссер проекта Ольга Арлаускас.

Некоторые истории еще не завершились и будут развиваться во время съемок: приемная мама, которая помогает фонду "Отказники", взяла под опеку троих детей, для которых сама же и искала дом. В какой-то момент она поняла, что просто не может с ними расстаться.

"Сейчас у нее оформлен гостевой режим, но для нас как для съемочной группы очень важно запечатлеть тот момент, когда они станут настоящей семьей", — поделилась Арлаускас.

Волонтеры тоже люди

Ограниченный хронометраж фильма не позволяет осветить все присланные истории, поэтому помимо самой документальной ленты создатели выпускают отдельные ролики о героях, которые заслуживают того, чтобы о них рассказали.

"Есть огромное желание, чтобы в социальных сетях, где мы зависаем часами, было поменьше котиков, хотя я их очень люблю, конечно, и побольше историй людей, которые делают что-то реально важное. Сейчас мы как раз сосредоточены на том, чтобы общаться с аудиторией через эти самые ролики. Эту работу мы не могли бы сделать, если бы нас не поддержал комитет общественных связей города Москвы, за что мы очень благодарны нашим коллегам", — говорит Никита Тихонов-Рау.

"Сами эти истории снимаются нашими съемочными группами, возглавляют которые наши режиссеры. Мы с ними уже много лет, это Светлана Горло и Гаянэ Петросян. Но не только. Еще мы даем задание и самим волонтерам снимать себя на свои мобильные телефоны. Почему? Потому что история, рассказанная в доверительной форме, как самому себе, позволяет настолько близко подойти к герою, что ни одна съемочная группа не добьется такого эффекта, даже если поселится у человека дома и будет снимать его 24 часа в сутки", — отмечает режиссер.

"Поэтому мы можем гарантировать, что отчасти наше кино создано самими волонтерами про самих себя. Это живые истории про настоящих героев, которые каждый день влияют на жизни людей", — добавляет она.

Одна из главных целей создателей фильма — показать людей живыми, такими, какие они есть на самом деле, с их настоящими эмоциями, проблемами, нехваткой свободного времени.

"Мы не будем никого улучшать, а, наоборот, хотим выхватить такие детали, которые делают из человека человека. Он такой же, как мы с вами. Он и в плохом настроении бывает, и устает, в конце концов. И благодаря этому то, что он делает, обретает в итоге дополнительную ценность", — делится Арлаускас.

Следить за новостями проекта можно в социальных сетях по хештегам #яволонтер и #социальноекино. Официальный сайт проекта www.ivolunteer.ru.

Есения Бландова