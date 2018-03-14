Ассоциация волонтерских центров запускает онлайн-игру для школьников

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) объявила о старте онлайн-соревнования для российских школьников "Х шагов до БРО", сообщает официальный портал АВЦ. Проект реализуется совместно с Российским движением школьников при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторы планируют, что соревнования будут способствовать развитию и популяризации добровольческой деятельности в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.

Основной задачей онлайн-игры для юных добровольцев станет выполнение различных заданий, над разработкой которых будет трудиться команда из 30 киберволонтеров.

Призами для победителей станут путевки на тематические смены по добровольчеству во всероссийский детский центр "Океан" и поездка на Всероссийский форум школьных добровольческих отрядов.