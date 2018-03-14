Концепцию Года волонтера обсудили на форуме "Россия – страна возможностей"

Концепцию Года волонтера обсудили на форуме Россия – страна возможностей

Концепцию Года волонтера обсудили на форуме Россия – страна возможностей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тема Года добровольца в России стала ключевой во время открытия второго образовательного дня форума "Россия — страна возможностей", сообщается на сайте Росмолодежи.

Участники обсудили концепцию, создание и функционирование региональных организационных комитетов по проведению ключевых мероприятий в 2018 году, а также взаимодействие меду регионами.

В рамках Года добровольца планируется провести ряд масштабных мероприятий. Одним из них станет всероссийский конкурс "Доброволец России-2018". На форуме был представлен его новый формат — введены дополнительные номинации, а также разработана уникальная программа обучения волонтеров. Первый этап начнется 19 марта.

"Основная миссия для нас в Год добровольца — сделать волонтерство неотъемлемой частью каждого человека. Создаются все необходимые условия для реализации потребности россиян участвовать в добровольческом движении", — отметила директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева.

По ее словам, на данный момент уже создан организационный комитет и дирекция Года Добровольца.

Также запущена информационная система "Добровольцы России", которая объединила все существующие возможности для добровольцев и потребности в волонтерской помощи.

Форум "Россия — страна возможностей" проходит в Москве с 13 по 16 марта. Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников — кадровый и интеллектуальный резерв России.