Добровольцы расскажут школьникам о донорстве крови

Добровольцы проведут для учащихся 9-11-х классов образовательных учреждений Москвы и их педагогов интерактивные лекции о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов, сообщается на официальном сайте службы крови.

Цикл занятий стартует в марте и продлится до ноября 2018 года. Мероприятия организованы Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И.Пирогова.

Как отметила директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк, очень важно, чтобы будущие потенциальные доноры получали полную и компетентную информацию о важности и необходимости безвозмездного донорства крови и ее компонентов от тех, кто на практике знает, что такое подготовка, организация и проведение донорских акций.

Образовательным учреждениям Москвы, в которых пройдут интерактивные лекции, будет вручаться сертификат об участии в цикле образовательных мероприятий о донорстве крови и ее компонентов.

Подать заявку на проведение интерактивных лекций для школьников образовательные учреждения могут в свободной форме по электронной почте info@nfrz.ru.