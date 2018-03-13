Добровольцы расскажут школьникам о донорстве крови

Добровольцы проведут для учащихся 9-11-х классов образовательных учреждений Москвы и их педагогов интерактивные лекции о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов, сообщается на официальном сайте службы крови.
Как отметила директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк, очень важно, чтобы будущие потенциальные доноры получали полную и компетентную информацию о важности и необходимости безвозмездного донорства крови и ее компонентов от тех, кто на практике знает, что такое подготовка, организация и проведение донорских акций.
Образовательным учреждениям Москвы, в которых пройдут интерактивные лекции, будет вручаться сертификат об участии в цикле образовательных мероприятий о донорстве крови и ее компонентов.
Подать заявку на проведение интерактивных лекций для школьников образовательные учреждения могут в свободной форме по электронной почте info@nfrz.ru.