"Спорт для жизни" объявляет набор на курсы для волонтеров-лидеров

Спорт для жизни объявляет набор на курсы для волонтеров-лидеров

Спорт для жизни объявляет набор на курсы для волонтеров-лидеров

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд "Спорт для жизни" объявляет старт новой волны тренингов для волонтеров-лидеров для незрячих атлетов. Курсы начнутся 19 марта, принять участие в них могут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Миссия волонтеров-лидеров — помогать незрячим спортсменам в забегах, заплывах, велосипедных тандемах и других видах соревнований. Такие атлеты не могут преодолевать дистанции без поддержки, поэтому рядом бежит или плывет лидер, который его направляет.

Слушатели курсов узнают о технике безопасности, реперных точках во взаимодействии с незрячим спортсменом, о важности максимального фокуса на спортсмене во время занятий.

Волонтеры-лидеры фонда в ходе обучения и дальнейшей практики получают важные умения и навыки, а также имеют возможность выезжать с подопечными фонда на соревнования.