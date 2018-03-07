Инфраструктурный план: какую поддержку окажут волонтерам России в 2018 году

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Одной из главных целей Года волонтера станет формирование инфраструктуры поддержки добровольчества, заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев на онлайн-совещании с региональными общественными палатами субъектов РФ.

"Вопрос инфраструктуры важнейший. Можно проводить сколько угодно мероприятий, но если нет инфраструктуры, куда люди могут прийти за поддержкой, найти для себя организацию или проекты, то развитие не будет настолько быстрым, каким бы мы хотели его видеть", — отметил он.

В рамках реализации данной задачи, по словам эксперта, планируется создание 50 региональных ресурсных центров поддержки добровольчества.

Ресурсные центры

"Ресурсные центры — это ключевой элемент инфраструктуры, который сейчас формируется в субъектах. В той или иной степени они есть в 17 регионах России. Наша задача — чтобы они появились в 50 субъектах", — отметил он.

По словам Артема Метелева, региональные центры ресурсной поддержки добровольчества — площадки, которые предоставляют помещения волонтерским организациям, а также проводят образовательные программы для добровольцев и консолидируют волонтерское движение.

Также, как отметил эксперт, планируется создание 20 центров "серебряных" волонтеров.

"Клубов и движений, тех или иных объединений, которые работают с "серебряными" волонтерами, немало. Но вот инфраструктурных центров в субъектах мы начитали всего пять. Как минимум в 20 регионах должны появиться подобные центры", — отметил Артем Метелев.

Корпоративное волонтерство и школьные отряды

По его словам, так же будет развиваться и региональная сеть формирования корпоративного волонтерства. На данный момент она существует лишь в семи субъектах РФ. Как отметил Артем Метелев, в Год волонтера количество таких регионов должно увеличиться до 17.

Не менее важным направлением работы, по словам эксперта, станет формирование школьных добровольческих отрядов.

"Нам важно, чтобы в этом году минимум в 5 тысячах школ появились школьные волонтерские отряды", — отметил Артем Метелев.

Для этого, по его словам, АВЦ разработала модель школьного волонтерского отряда. Для этого были проанализированы лучшие практики, собранные в 60 субъектах России.

Эксперт также отметил, что планируется создание волонтерских центров на базе вузов и колледжей. По данным Министерства образования, 178 высших учебных заведений сейчас имеют такие центры. Задача увеличить это число до 350.

"Всего в стране 769 вузов. Можно сказать, что каждый второй университет будет иметь в своей основе волонтерский центр", — подчеркнул он.