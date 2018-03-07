В Казани начался отбор волонтеров к ЧМ-2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Отбор городских волонтеров для Чемпионата мира по футболу 2018 года начался в Казани 6 марта, сообщается на официальном городском портале.

Первые 50 кандидатов прошли собеседования на стадионе "Казань Арена".

"Нам бы хотелось, чтобы волонтёр был тем гостеприимным хозяином Казани, по которому в том числе будут судить и принимать решение, приезжать ли снова в наш город", – отметил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Всего заявки подало около 2,5 тыс. человек, из которых выберут 1 тыс. волонтеров.

Основным требованием для кандидатов является владение иностранными языками, в том числе и японским, так как в Казани будет базироваться сборная Японии.