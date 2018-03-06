Медицинское волонтерство: это не страшно, это полезно

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос взаимодействия между некоммерческими общественными организациями и государственными медучреждениями на базе Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья обсудили эксперты на круглом столе "Перспективы развития добровольчества в сфере здравоохранения" в Общественной палате РФ.

По словам участников мероприятия, одним из самых острых вопросов является законное присутствие волонтеров в медучреждениях. Руководство больниц, особенно в регионах, опасается пускать волонтеров и некоммерческие организации в медучреждения. Связано это с тем, что многие добровольцы не имеют медицинского образования и фактически не имеют права находиться на территории медучреждений и тем более оказывать помощь больным.

"Наша задача — объяснить, что волонтерство не страшно, это полезно", ‒ сказал в ходе круглого стола Георгий Надарейшвили, директор Федерального центра поддержки добровольчества Министерства здравоохранения Российской Федерации. По его словам, работа по правовому урегулированию этого вопроса еще ведется.

Он также отметил, что подготовка кадров станет одним из основных направлений центра, так как уровень знаний у добровольцев может быть самым разным.

2018 год в Российской Федерации указом президента России В.В.Путина объявлен Годом добровольца (волонтера). Указ о проведении в России Года добровольца вступил в силу 6 декабря 2017 года.