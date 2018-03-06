РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Год волонтера

Как создать волонтерскую организацию

11:0006.03.2018
(обновлено: 11:31 06.03.2018)
0390
© РИА Новости / Сергей КрасноуховКак создать волонтерскую организациюКак создать волонтерскую организацию
© РИА Новости / Сергей Красноухов

Как создать волонтерскую организацию? Почему до 1 мая любая волонтерская организация — это НКО? Ответы на эти вопросы и пошаговая инструкция — в материале проекта "Год волонтера" РИА Новости.

Практически все мы испытываем желание помогать другим. Кто-то подкармливает бездомных животных, кто-то занимается благотворительностью, кто-то спасает жизни людей, строит приюты, больницы. Волонтер — это человек, который занимается общественно полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен.

Руководитель общественного международного проекта Сохраним Байкал Максим Токарев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Токарев: Год добровольца покажет, как много в России неравнодушных людей

Когда люди начинают заниматься волонтерством, они нередко даже не задумываются о создании какой-то организации. Но если человек серьезно погружается в эту сферу, возникает необходимость объединиться с единомышленниками. 

"В России есть закон об общественных объединениях, в соответствии с ним граждане могут создавать общественные объединения без образования юридического лица. Несколько человек собрались почистить снег — по факту, они уже общественное движение, реализующее волонтерскую деятельность", — говорит Владимир Хромов, директор Союза волонтерских организаций и движений. 

© РИА Новости / Виталий АньковВолонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию
© РИА Новости / Виталий Аньков
Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию

Юридически пока организовывать деятельность добровольцев имеет право только благотворительная организация либо общественное объединение граждан без образования юридического лица.

Если сообщество людей организовалось, стало устойчивым и появилась необходимость юридически оформить статус, встает вопрос о создании некоммерческой организации.

"Это обычно случается уже де-факто, когда есть волонтерская деятельность, есть сообщество людей, которые всем этим занимаются, есть какие-то успехи, они дорастают до какого-то организационного уровня", — рассказывает Хромов.

С юридической точки зрения, в правовом поле пока не существует термина "волонтерская организация". Он будет введен с 1 мая, когда вступят в силу изменения в ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", там будет целый раздел о добровольчестве и волонтерстве. Поэтому на сегодня речь идет о создании некоммерческой общественной или благотворительной организации (НКО).

Как создать НКО?

В первую очередь необходимо определить организационно-правовую форму НКО: благотворительный фонд, автономная некоммерческая организация, общественное объединение. У каждой из этих форм организации особый порядок регистрации.

Год добровольца придаст импульс развитию волонтерского движения в России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Год добровольца придаст импульс развитию волонтерского движения в России

Во-вторых, нужно придумать уникальное название регистрируемой в Минюсте организации. Если название точно совпадет с уже используемым кем-то, последует отказ в регистрации. 

В-третьих, важно определить количество и состав учредителей. Для разных видов НКО предусмотрены разные порядок регистрации и количество учредителей. К примеру, частный благотворительный фонд имеет право открыть один человек, а учредителей общественного объединения должно быть не менее трех.

В-четвертых, надо заранее договориться с владельцем или пользователем помещения о предоставлении юридического адреса для создаваемой организации и получить от него гарантийное письмо. 

© РИА Новости / Алексей ФилипповНКО регистрируют в министерстве юстиции РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
НКО регистрируют в министерстве юстиции РФ

Какие документы нужны для регистрации*:

— заявление по форме Р11001, подписанное уполномоченным лицом;
— учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
— протокол и решение о создании в двух экземплярах;
— сведения об учредителях — копии паспортов и ИНН (при подаче нужны оригиналы документов от председателя, который назначается ответственным лицом);
— документ об уплате государственной пошлины 4 тысячи рублей;
— сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией (гарантийное письмо или предварительный договор аренды, документы о праве собственности.

*В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Регистрация НКО

Регистрацией НКО занимается министерство юстиции. Если речь идет о региональной организации, соответственно, подавать нужно в региональное отделение, а если же о всероссийской НКО, то в центральный аппарат в Москве.

Если все документы в порядке, то министерство юстиции вносит новую организацию в реестр и передает документы в налоговую для регистрации НКО в качестве юридического лица. 

Волонтеры разные важны: где может пригодиться помощь добровольца
© РИА Новости / Александр ПоготовЗачастую добровольцы не знают, кому именно помогают, но и смысл - в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто такЗачастую добровольцы не знают, кому именно помогают, но и смысл - в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так
© РИА Новости / Александр Поготов
Зачастую добровольцы не знают, кому именно помогают, но и смысл - в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПоле деятельности волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждыйПоле деятельности волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Поле деятельности волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСреди волонтеров много молодежи: добровольческая деятельность может стать одной из ступеней карьерной лестницыСреди волонтеров много молодежи: добровольческая деятельность может стать одной из ступеней карьерной лестницы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Среди волонтеров много молодежи: добровольческая деятельность может стать одной из ступеней карьерной лестницы
© РИА Новости / Александр КряжевВ России существует много организаций, которым требуются волонтерыВ России существует много организаций, которым требуются волонтеры
© РИА Новости / Александр Кряжев
В России существует много организаций, которым требуются волонтеры
© РИА Новости / Константин ЧалабовИногда от волонтеров требуются специальные навыки: в таких случаях для добровольцев могут проводить обучениеИногда от волонтеров требуются специальные навыки: в таких случаях для добровольцев могут проводить обучение
© РИА Новости / Константин Чалабов
Иногда от волонтеров требуются специальные навыки: в таких случаях для добровольцев могут проводить обучение
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВолонтеры помогают организаторам различных акцийВолонтеры помогают организаторам различных акций
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Волонтеры помогают организаторам различных акций
© РИА Новости / Евгения НовоженинаСитуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают, когда собственных ресурсов становится недостаточноСитуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают, когда собственных ресурсов становится недостаточно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Ситуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают, когда собственных ресурсов становится недостаточно
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ России 2018 год объявлен Годом добровольцаВ России 2018 год объявлен Годом добровольца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В России 2018 год объявлен Годом добровольца
/

Комментировать
Год волонтера
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена