Как создать волонтерскую организацию? Почему до 1 мая любая волонтерская организация — это НКО? Ответы на эти вопросы и пошаговая инструкция — в материале проекта "Год волонтера" РИА Новости.

Практически все мы испытываем желание помогать другим. Кто-то подкармливает бездомных животных, кто-то занимается благотворительностью, кто-то спасает жизни людей, строит приюты, больницы. Волонтер — это человек, который занимается общественно полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен.

Когда люди начинают заниматься волонтерством, они нередко даже не задумываются о создании какой-то организации. Но если человек серьезно погружается в эту сферу, возникает необходимость объединиться с единомышленниками.

"В России есть закон об общественных объединениях, в соответствии с ним граждане могут создавать общественные объединения без образования юридического лица. Несколько человек собрались почистить снег — по факту, они уже общественное движение, реализующее волонтерскую деятельность", — говорит Владимир Хромов, директор Союза волонтерских организаций и движений.

© РИА Новости / Виталий Аньков Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию © РИА Новости / Виталий Аньков Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию

Юридически пока организовывать деятельность добровольцев имеет право только благотворительная организация либо общественное объединение граждан без образования юридического лица.

Если сообщество людей организовалось, стало устойчивым и появилась необходимость юридически оформить статус, встает вопрос о создании некоммерческой организации.

"Это обычно случается уже де-факто, когда есть волонтерская деятельность, есть сообщество людей, которые всем этим занимаются, есть какие-то успехи, они дорастают до какого-то организационного уровня", — рассказывает Хромов.

С юридической точки зрения, в правовом поле пока не существует термина "волонтерская организация". Он будет введен с 1 мая, когда вступят в силу изменения в ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", там будет целый раздел о добровольчестве и волонтерстве. Поэтому на сегодня речь идет о создании некоммерческой общественной или благотворительной организации (НКО).

Как создать НКО?

В первую очередь необходимо определить организационно-правовую форму НКО: благотворительный фонд, автономная некоммерческая организация, общественное объединение. У каждой из этих форм организации особый порядок регистрации.

Во-вторых, нужно придумать уникальное название регистрируемой в Минюсте организации. Если название точно совпадет с уже используемым кем-то, последует отказ в регистрации.

В-третьих, важно определить количество и состав учредителей. Для разных видов НКО предусмотрены разные порядок регистрации и количество учредителей. К примеру, частный благотворительный фонд имеет право открыть один человек, а учредителей общественного объединения должно быть не менее трех.

В-четвертых, надо заранее договориться с владельцем или пользователем помещения о предоставлении юридического адреса для создаваемой организации и получить от него гарантийное письмо.

Какие документы нужны для регистрации*:

— заявление по форме Р11001, подписанное уполномоченным лицом;

— учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;

— протокол и решение о создании в двух экземплярах;

— сведения об учредителях — копии паспортов и ИНН (при подаче нужны оригиналы документов от председателя, который назначается ответственным лицом);

— документ об уплате государственной пошлины 4 тысячи рублей;

— сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией (гарантийное письмо или предварительный договор аренды, документы о праве собственности.

*В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Регистрация НКО

Регистрацией НКО занимается министерство юстиции. Если речь идет о региональной организации, соответственно, подавать нужно в региональное отделение, а если же о всероссийской НКО, то в центральный аппарат в Москве.

Если все документы в порядке, то министерство юстиции вносит новую организацию в реестр и передает документы в налоговую для регистрации НКО в качестве юридического лица.