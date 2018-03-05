В Самаре открылся центр обучения волонтеров поиску пропавших людей

В Самаре состоялось открытие первого в России ресурсного центра обучения добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии приняли участие глава области Дмитрий Азаров и руководитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Региональной базой подготовки волонтеров стал Самарский центр медицины катастроф. Здесь все желающие смогут получить навыки оказания первой медицинской помощи, научиться пользоваться рациями и навигаторами, читать карты и ориентироваться по компасу.

"Это очень важное дело, и хочу вас искренне поблагодарить за вашу готовность всегда прийти на помощь", — обратился к волонтерам Азаров. Он также отметил, что волонтерское движение в Самарской области объединяет уже более 30 тысяч человек.

По данным властей, в 2017 году только по Самарской области поступило около 400 заявок на поиск людей. Кроме того, самарских волонтеров задействуют соседние области — Саратовская, Нижегородская и Волгоградская.